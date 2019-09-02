Кабмин работает, чтобы проект бюджета на 2020 год поступил в Раду до 15 сентября, - Разумков. ВИДЕО

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год, он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября, и сейчас именно этим будет заниматься новоизбранное правительство", - сказал Разумков.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

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