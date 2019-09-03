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03.09.19 14:21

За 4 месяца более 500 семей сотрудников МВД получили жилье используя механизм льготного финансового лизинга. ВИДЕО

За четыре месяца действия специальной программы льготного финансового лизинга более 500 сотрудников МВД получили жилье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".

Эта программа обеспечения сотрудников МВД применяется как на первичном так и на вторичном рынке жилья. Все проценты по кредиту и его часть оплачивается государством. Сумма компенсации от государства зависит от стажа службы в системе МВД. К примеру, тем сотрудникам которые прослужили более 15 лет, государство компенсирует около трети стоимости жилья.

"Мы ожидаем, что мы сможем снять эту проблему - не обеспеченность жильем наших людей, за три года", - сказал министр МВД Арсен Аваков.

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