За 4 месяца более 500 семей сотрудников МВД получили жилье используя механизм льготного финансового лизинга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".

Эта программа обеспечения сотрудников МВД применяется как на первичном так и на вторичном рынке жилья. Все проценты по кредиту и его часть оплачивается государством. Сумма компенсации от государства зависит от стажа службы в системе МВД. К примеру, тем сотрудникам которые прослужили более 15 лет, государство компенсирует около трети стоимости жилья.

"Мы ожидаем, что мы сможем снять эту проблему - не обеспеченность жильем наших людей, за три года", - сказал министр МВД Арсен Аваков.

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