На Прикарпатье рейсовый автобус столкнулся с фурой, погибла женщина, а водитель грузовика пытался сбежать. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Курс.

В результате столкновения одна из пассажирок автобуса погибла на месте, двое - травмированы. Авария произошла в селе Боднарив.

По данным пресс-службф Нацполиции Ивано-Франковской области водитель грузовика, не остановившись, поехал дальше.

Позже в полиции сообщили, что водителя фуры найден.

Водителя задержали примерно в 20:30 в Ивано-Франковске. Мужчине 60 лет, он житель Тернопольской области.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и почему скрылся с места аварии, пока неизвестно. С ним работают следователи.

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