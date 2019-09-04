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04.09.19 16:22

В Кабмине убрали перегородки, можно свободно кататься на самокате, - Гончарук. ВИДЕО

В Кабмине активно обсуждают вопрос максимальной открытости здания, а после устранения перегородок между этажами там можно кататься на самокате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Видео Громадське ТВ

По его словам, со службой безопасности активно обсуждается, насколько открытым для посещения можно сделать правительственное здание и двор.

"Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам, из разумных соображений, позволяют", - сказал он.

Гончарук предположил, что в течение ближайших недель этот вопрос будет решен. "Мы поручили смоделировать разные сценарии, посмотреть, насколько реалистичны угрозы, из-за которых необходимо ставить кордоны", - отметил он.

"Что уже удалось сделать. Мы поубирали перегородки между этажами, и здесь теперь... не надо ходить зигзагами и блуждать лабиринтами, теперь все просто и прозрачно. На самокате можно кататься свободно", - рассказал премьер.

Напомним, 1 сентября премьер Гончарук прокатился по зданию Кабмина на самокате.

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