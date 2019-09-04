На окончательное объединение МинВОТ и Минветеранов нужно 1-2 месяца, - министр Коляда. ВИДЕО

Об этом в интервью hromadske сообщила руководительница ведомства Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, несмотря на то, что Министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно продолжало только формироваться.

"В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. И мы в каком-то таком процессе реорганизации постоянном живем", - рассказала Коляда.

Министр уточнила, что объединение этого ведомства с Министерством оккупированных территорий происходит путем присоединения последнего к Министерству ветеранов.

"Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединение. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два (необходимо. - Ред.), сто процентов", - сказала она.

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Также Коляда частично раскрыла сумму финансирования, которого потребует ведомство.

"Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в Министерстве финансов. По Минвету — более 3 миллиардов гривен ($120 млн). По МинВОТу не готова вам сказать, скажу по завершению этих консультаций", - резюмировала она.

Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.