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05.09.19 12:20

Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты собрались у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на акцию протеста о необходимости запретить вещание телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Также под зданием Нацсовета по ТРВ проходит акция в поддержку данных телеканалов. Между митингующими произошла стычка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Национальный совета по вопросам телевидения и радиовещания должен рассмотреть результаты проверки телеканала News One. Согласно проекту решения, регулятор планирует обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии канала. Также повесткой дня предусматривается рассмотрение вопроса о группы региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

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Под зданием Нацсовета по ТРВ проходят акции против телеканалов и в их поддержку.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "News One и 112 - марионетки Москвы", "Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора", "Начни утро из 112 и News One - закончи жизнь на Соловках". Сторонники телеканала News One и "112 Украина" держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ", "Атака на News One - это политический заказ старой власти".

Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и воины Нацгвардии. Тем не менее между протестующими возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате был задержан активист "Демсокиры" Гудыменко.

Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 01
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 02
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 03
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 04
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 05
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 06
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 07
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 08
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 09
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 10
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 11
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 12
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 13
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 14
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 15
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 16
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 17
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 18
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 19
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 20
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 21
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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