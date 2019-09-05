Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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"Пять лет назад подписан минский протокол - первый документ из пакета т.н. минских договоренностей. И все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе за подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывода российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Он отметил, что отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации в Уэльсе заставили Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске.

"Именно тогда на саммите НАТО состоялись критически важные встречи с мировыми лидерами, в частности в уникальном формате Большая 5+ Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощи, давить на Россию - не только политически, но и конкретными мотивационными мерами. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы - решительность Украины, умноженная на поддержку союзников дает сдерживания России из-за увеличения для нее цены агрессии", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что сегодня Россия пытается забыть про этот протокол и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность.

"Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО путем реформ и укрепление международной коалиции в поддержку Украины - это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству ни в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы", - подытожил Порошенко.

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