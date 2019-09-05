Призываю коллег из Антикоррупционного суда быть готовыми к давлению, - Сытник. ВИДЕО

Об этом говорится в размещенном на странице НАБУ в Facebook поздравлении директора НАБУ по случаю начала работы ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

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Сытник отметил, что сегодня ВАКС начинает работу.

"Этот процесс начинался очень давно. Еще в мае 2016 года мы начали подчеркивать, что Украина нуждается в создании независимого судебного антикоррупционного института. Поскольку последние 3 года показали, что действующая судебная система просто не готова к тому, чтобы рассматривать те дела, которые расследует Антикоррупционное бюро", - сказал он.

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Директор НАБУ добавил, что раньше таких дел никогда не было и судебная система не знала, что с ними делать.

"Надеюсь, что Антикоррупционный суд заработает очень быстро, качественно. И я призываю коллег из Антикоррупционного суда быть готовыми к давлению. Но единственный способ этому давлению противостоять - это работа исключительно в соответствии с требованиями закона", - отметил Сытник и пожелал судьям успеха.