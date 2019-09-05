"Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

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"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - добавил Путин.

Отметим, что Путин назвал партию ОПЗЖ "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием".

Ранее Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

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