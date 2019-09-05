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05.09.19 13:38

"Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука. ВИДЕО

Путин заявил, что если украинская власть будет "преследовать" партию Медведчука, то это будет огромной ошибкой президента Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - добавил Путин.

Отметим, что Путин назвал партию ОПЗЖ "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием". 

Ранее Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

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