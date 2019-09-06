Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, - Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, считает бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

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"Президента затягивают в ловушку, суть которой - дискредитация президента Украины", - сказал Безсмертный в программе "Право на владу" телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу.

По словам Безсмертного, речь идет о подготовленной и продуманной операции, начиная от гибели под Павлополем четырех украинских морских пехотинцев.

"Нам навязали качалку Сенцов - Вышинский. Я предупреждал, что эта качалка приведет к Цемаху. Знаете, что дальше будет на Норманди (встрече президентов в "нормандском формате". – Ред.)? Он (Зеленский. - Ред.) пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным (главари ОРДЛО. - Ред.)", - спрогнозировал Безсмертный.

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Он подчеркнул, что "часть окружения президента заигралась с одной из башен Кремля".

"Это перешло в Минский процесс, поэтому там мешал Безсмертный. В это втянуты сейчас Париж и Берлин, поэтому такими стали позиция Макрона и позиция Меркель", - сказал Безсмертный.

По его словам, по каким угодно вопросам можно было спорить с пятым президентом Петром Порошенко, "но преемственность в этом деле надо было держать и ее надо сейчас возвратить, эту преемственность, этой линии надо придерживаться".

"Только я еще хочу сказать одну фразу президенту - можно вытянуть десять, а погубить тысячи в этой ситуации. Его ведут этой дорогой", - отметил Безсмертный.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.