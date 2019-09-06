Странное ДТП на Северном мосту в Киеве: водитель скутера въехал в стоящий автомобиль. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как скутерист врезается в остановившийся автомобиль с включенной аварийкой. Судя по траектории движения скутера, его водитель не замечал преграду практически до момента столкновения.

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ДТП произошло 3 сентября. Обстоятельства и причины столкновения выясняют следователи.

"Мы хотим напомнить всем водителям о необходимости быть внимательным при управлении транспортом. Разговаривая по телефону, разговаривая с пассажиром или даже просто задумавшись о чем-то, вы отвлекаетесь и не замечаете изменений в дорожной остановке. Это может спровоцировать ДТП", - обращаются полицейские к водителям в описании к видео.

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