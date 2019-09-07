К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)", – сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

С родственниками работают психологи.

Родичі полонених моряків під офісом омбудсмена у Києві pic.twitter.com/GSHumWzOFE — hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что два больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

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