Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
07.09.19 10:21

К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев. ВИДЕО

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)", – сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

С родственниками работают психологи.

Ранее сообщалось, что два больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев готовит на обмен 35 человек - 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100