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09.09.19 11:45

Законопроект об импичменте Рада рассмотрит 12 сентября, - Корниенко. ВИДЕО

Верховная Рада собирается в четверг, 12 сентября, рассмотреть законопроект об импичменте президента.

Об этом заявил в ходе согласительного совета нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы очень рады, что за эту неделю нам удалось в комитетах проработать уже часть тех поручений и законодательных актов, которые будут вносить изменения в экономические отрасли, политическое регулирование, законопроект об особой процедуре отстранения президента с поста в четверг стоит на повестке дня (это тот самый законопроект об импичменте), и антикоррупционные инициативы, с 17 сентября стоят в повестке дня", - заявил Корниенко.

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