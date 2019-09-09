Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий. ВИДЕО

Подрядчики наконец смогли спуститься под мост, для расчистки и демонтажа. По состоянию на 9 сентября работы продолжаются. Об этом Вильному радио сообщил председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. По состоянию на сейчас работы продолжаются. Там, идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дальше дела пойдут. Ранее нам не разрешали вниз (спускаться. - Ред.)", - говорит Виталий Комарницкий.

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Выполняет работы подрядная организация ООО "Флангер". На месте работают 24 человека, два трактора, каток и четыре самосвала. Уже выбрали лишний грунт с правой обочины, засыпали его новым щебнем. Левую обочину дороги подготовили для укладки первого слоя асфальта.

Вместе с тем, пиротехнические подразделения ГСЧС занимаются очисткой обочины дороги от взрывоопасных предметов. Проверяют и местность возле разрушенного моста.

Отметим, по сообщению Луганской ОГА, раньше за 125 метров до раззлома моста работы остановили, так как от офицера СЦКК через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны наемников РФ. Но работы уже восстановили.