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10.09.19 00:07

Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу. ВИДЕО

Солдат 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Дмитрий Гержан (позывной Тритон), получивший ранение во время операции по вывозу из ОРДЛО экс-начальника "бригады ПВО ДНР" Владимира Цемаха, впервые рассказал об обстоятельствах спецоперации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии".

По его словам, сержант его батальона Александр Колодяжный (Кол) рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок" – так разведчики обозначали Цемаха.

"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу – тоже. Он был тяжелый, но какое-то время тоже был в сознании", – рассказал Гержан.

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Колодяжный, не приходя в сознание, скончался 11 июля.

47-летнему Тритону ампутировали ногу, у него протез. Он проходит реабилитацию: привыкает к новой металлической ноге, сообщают журналисты.

Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу 01

Гержан (крайний слева) был участником операции по задержанию Цемаха. Рядом с ним – Колодяжный
Фото: radiosvoboda.org

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

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