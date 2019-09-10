Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии".

По его словам, сержант его батальона Александр Колодяжный (Кол) рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок" – так разведчики обозначали Цемаха.



"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу – тоже. Он был тяжелый, но какое-то время тоже был в сознании", – рассказал Гержан.

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Колодяжный, не приходя в сознание, скончался 11 июля.



47-летнему Тритону ампутировали ногу, у него протез. Он проходит реабилитацию: привыкает к новой металлической ноге, сообщают журналисты.

Гержан (крайний слева) был участником операции по задержанию Цемаха. Рядом с ним – Колодяжный

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.