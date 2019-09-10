Били током и не давали спать: освобожденный Карпюк рассказал о пытках во время заключения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире телеканала ATR.

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"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" — не дают спать", — рассказал он.

Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" — вспомнил Карпюк.

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Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", - сообщил Карпюк.

Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

"Что применяли пытки - это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства", — заявил он.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.