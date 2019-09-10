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10.09.19 08:33

Покушение на убийство ректора Крысоватого: полиция устанавливает личность злоумышленника и обещает вознаграждение за информацию о нем. ВИДЕО

В покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета правоохранители подозревают неизвестного мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают людей, которые могут предоставить информацию, которая поможет в расследовании преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

Как отметили в полиции, подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см. Полицейские обращаются к гражданам, которые узнали данное лицо, знают о его месте нахождения или находились в промежуток времени с 1:30 до 3:00 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, проезжали на автомобиле с регистратором по улице Будного, звонить по телефону в Тернополе (0352) 27-12-58 или на линию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес.

Напомним, 4 сентября в селе Петриков Тернопольского района во дворе ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва ранения получил сам хозяин и его жена.

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По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК - покушение на убийство.

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