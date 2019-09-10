На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".

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На французский курорт приехали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. Под юрисдикцию суда подпадают дела клиентов фирм Довбенко и его невесты Анны Огренчук. Обе судьи заявили, что приехали на "свадьба подруги" и не видят в этом конфликта интересов.

Также на свадьбе присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

Отмечается, что Богацкая была свидетельницей на свадьбе Довбенко.

Кроме того, на свадьбе был застройщик Андрей Вавриш, которого мэр Киева Виталий Кличко назвал одним из неформальных "кураторов столицы" от президента Зеленского.

На вечеринке Довбенко также заметили и депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, заместителя главы правления ПУМБ Константина Школяренко, члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша, бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича Ольгу Просянюк, которая сейчас защищает экс-главу одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.