Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
10.09.19 13:36

"Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов. ВИДЕО

Украинский режиссер и освобожденный узник Кремля Олег Сенцов рассказал о практически единственном развлечении в тюрьме - просмотре пропагандистских шоу Дмитрия Киселева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, просмотр программ Киселева Сенцов назвал "извращенным удовольствием".

"Я по выходным смотрел Киселева. Я вам сразу говорю - все выходные я смотрел Киселева не пропуская потому, что развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Тут очень весело. Понятно, что верить ему или хотя бы единому его слову - это надо непонятно кем быть, а так смотреть на него конечно весело. С удовольствием... Такое извращенное немножко удовольствие, но, поймите, мало развлечений в тюрьме", - сказал Сенцов.

Видео 5 канал

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100