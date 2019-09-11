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11.09.19 10:33

Зеленский официально представил нового главу МИД Пристайко: были звонки со "сложными людьми", он очень мне помогал. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил дипломатам нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете Вадима Владимировича. Я с ним работаю где-то четыре месяца. Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки... Были звонки со сложными людьми - надо было принимать решения в одну секунду", - заявил Зеленский.

"Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете - мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет", - отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что с Вадимом Пристайко дипломатия выйдет на новый уровень.

Пристайко, в свою очередь, отметил, что президент может рассчитывать на "дипломатическое войско".

"Владимир Александрович, перед Вами только часть нашего дипломатического войска, это те, кто в тылу, все остальные на передовой... Хочу сказать, что войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готово к использованию. 24 часа, 7 дней, 365 дней, пожалуйста, расчитывайте на нас. Мы благодарны за внимание и уважение к нашему ведомству", - подытожил Пристайко

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Напомним, 29 августа Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

В.Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

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