Зеленский официально представил нового главу МИД Пристайко: были звонки со "сложными людьми", он очень мне помогал. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вы знаете Вадима Владимировича. Я с ним работаю где-то четыре месяца. Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки... Были звонки со сложными людьми - надо было принимать решения в одну секунду", - заявил Зеленский.

"Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете - мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет", - отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что с Вадимом Пристайко дипломатия выйдет на новый уровень.

Пристайко, в свою очередь, отметил, что президент может рассчитывать на "дипломатическое войско".

"Владимир Александрович, перед Вами только часть нашего дипломатического войска, это те, кто в тылу, все остальные на передовой... Хочу сказать, что войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готово к использованию. 24 часа, 7 дней, 365 дней, пожалуйста, расчитывайте на нас. Мы благодарны за внимание и уважение к нашему ведомству", - подытожил Пристайко

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Напомним, 29 августа Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

В.Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

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