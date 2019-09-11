Российский наемник Коршун задержан на КПВВ "Чонгар". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске.

Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе "русской православной армии" и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем Коршун разочаровался в идеях "русского мира" и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

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