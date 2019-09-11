Я у них был как кость в горле, - Бекиров об отношении к нему сотрудников крымского СИЗО. ВИДЕО

Об этом он рассказала в интервью "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

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"Бекиров у них был, как кость в горле. Вместе с Ладиным и Ислямом (Алексей Ладин и Ислям Велиляев - адвокаты Эдема Бекирова. - Ред.). Они хоть и говорят: "Что там ваше ЕСПЧ, ваши требования. Нам это все по барабану". Но, в то же время, и нужно было давать отчеты, что я был в больнице. Потом вывозят в Семашко (больница имени Семашко в Симферополе. - Ред.), бегло. Нештатные сотрудники ФСБ - врачи - делают заключение. И по их заключениям получается, что я самый здоровый в СИЗО. Спортсмен такой", - рассказал Бекиров.

Он также отметил, что всегда активно отстаивал свою позицию и был вместе с крымскотатарским народом.

"Я простой человек. Я не герой. Я просто люблю свою Родину... Моя политическая позиция такая: все, что происходит с моим народом… Я в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах. Не боялся этого. Моя активная позиция: я никому не желаю зла, но в то же время, я считаю, что все должно быть по справедливости. Моя Родина должна быть свободна. Где бы я не находился, где бы не находились мои дети и внуки, они должны знать, что есть Крым, что это их Родина. И они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот, что такое Родина…", - добавил Бекиров.

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Вчера Эдему Бекирову сделали операцию на сердце. Сейчас он находится в реанимации больницы "Феофания".

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

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