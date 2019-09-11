"Мы сделали все правильно", - освобожденный моряк Оприско на встрече с Порошенко. ВИДЕО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Горжусь нашими моряками "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу", которые все как один решили продолжать военную службу на море. И будут бороться за деоккупацию Азовского моря и всех наших территорий.

Выдержку наших ребят, их мужество, их мудрость, их верность военной присяге видел весь мир. И даже в российской тюрьме на них смотрели как на героев. Ребята рассказали, что даже сами россияне удивлялись, что украинцы так борются за своих.

Никто не останется безнаказанным за издевательства над честью украинской военного. В принятый нами "Азовский пакет" санкций попали все, кто отдавал приказы, санкционировал, вел незаконные следственные действия, кто принимал судебные решения по аресту моряков. И мы должны защищать Азовское побережье Мариуполя, Бердянска, обеспечивать военное присутствие, подтверждать украинский статус Керченского пролива и деоккупации Азовского моря.

Сегодня лично пожал руку каждому. И даже получил приглашение на свадьбу к Андрею Эйдеру. Для всей Украины вы навсегда останетесь легендами и примером несгибаемого духа украинского воина".

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В свою очередь, один из моряков Андрей Оприско заявил, что все освобожденные моряки выразили желание продолжить склжбу в ВМС. "Мы все сделали правильно", - отметил Оприско, выразив надежду на победу Украины.