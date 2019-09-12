Одесскую патрульную Мельник, обвинившую руководство в коррупции, уволили. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее она публично обвинила свое руководство в том, что в патруле, как в Госавтоинспекции, надо выполнять планы по протоколам и штрафам. Скандал дошел до столицы, в Одессу прибыла служебная проверка. По ее результатам, должностей лишились несколько командиров батальонов. А с ними приказ об увольнении получила и сама Зоя Мельник.

Она считает, что это незаконно, и собирается в суд. Но говорит - о содеянном не жалеет, по крайней мере, после огласки планы на протоколы и штрафы в патрульной службе отменили. В самой полиции уверяют, что уволили Мельник исключительно за дисциплинарные нарушения.

"Систематическое опоздание на службу, нарушение требований-предписаний Нацполиции, ношение табельного огнестрельного оружия, заступление на службу, сон на службе, опоздание на службу", - говорят в патрульной полиции.

Напомним, 8 июля начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства.

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