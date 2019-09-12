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12.09.19 12:15

Провал Путина в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Российские псевдовыборы в оккупированном Крыму в "парламент" и местные "советы" завершились с рекордно низкой явкой. По данным оккупационного избиркома Крыма, она составила 33%, а это практически в два раза ниже, чем на выборах в 2014 году.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов в оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

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