Провал Путина в оккупированном Крыму. ВИДЕО

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Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов в оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.