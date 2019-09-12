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12.09.19 13:21

"Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили на Ивано-Франковщине рекордную плантацию наркотической конопли, которая выращивалась в теплицах. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КУРС, на момент санкционированного обыска 3 гектара теплиц была занята коноплей, а еще 1 гектар готовился к посеву. Правоохранители обнаружили более 100 тысяч кустов конопли и 1200 килограмм готовой "продукции". По предварительной оценке, стоимость подготовленной для продажи марихуаны более 50 миллионов евро. 

Теплицы принадлежали фермерскому хозяйству. Задержаны арендатор, агроном и охранник. На наркоферме работало более 20 человек.

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 01

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 02

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 03

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 04

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 05

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Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить! - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро 06

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