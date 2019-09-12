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12.09.19 15:45

Встреча Зеленского и президента Финляндской Республики Ниинисте началась в Киеве, - ОП. ВИДЕО

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который пребывает в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины.

Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем.

После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинисте в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов.

Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве

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