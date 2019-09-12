Задымленность столичных районов Позняки, Осокорки, Харьковского массива обусловлена рядом факторов, - КГГА. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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"Есть несколько факторов, влияющих на экологическое состояние этих жилых массивов. За последний месяц в семь раз возросло количество пожаров травяных настилов, торфяников, территорий свалок в Киевской области. Безусловно, на экологический фон влияет и количество автомобилей, и работа промышленных предприятий.

И наша задача - ремонтировать эти предприятия, чтобы они становились более экологичными. Ведь город не может существовать полноценно без завода "Энергия", что обеспечивает утилизацию мусора, без Бортнической станции аэрации, очищающей все сточные воды Киева и многих городов Киевской области", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Чиновник подчеркнул, что город нацелено на прозрачный и честный диалог с людьми, которые страдают от задымленности.

"Мы создаем рабочую группу, контроль качества воздуха будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также на заводе "Энергия" установлена ​​система видеонаблюдения в мусорном бункере. Только имея объективную информацию, сможем принимать оперативные решения ", - сказал он.

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