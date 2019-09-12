В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В самом начале вечернего заседания Верховная Рада не смогла принять решение о рассмотрении по сокращенной процедуре законопроекта №1061 относительно безопасности автомобильных дорог из-за недостаточного количества голосов: 195 - "за", из них фракция "Слуги народа" дала 173 "за". Затем данный законопроект был принят в первом чтении 248 голосами, из них "Слуги народа" дали 206 голосов. Далее Рада не смогла принять решение о подготовке данного законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре: 223 голоса "за", из них от "Слуги народа" 208.

Затем нардепы не смогли принять в первом чтении законопроект авторства нардепов от "Слуги народа" №1075 о внесении изменений в Закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины. В результате законопроект был отклонен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы

За его принятие в первом чтении проголосовали 214 нардепов: 210 из фракции "Слуга народа", 0 - ОПЗЖ, 4 - внефракционные, 0 - "ЕС", 0 - "Батькивщина", 0 - "За майбутне", 0 - "Голос". В частности не голосовал за данный законопроект и один из его авторов Дмитрий Гурин.

Против принятия законопроекта проголосовали 30 нардепов: 2 из фракции "Слуга народа", 16 - ОПЗЖ, 4 - внефракционные, 2 - "Батькивщина", 4 - "За будущее", 2 - "Голос".

Отметим, что на момент голосования система Рады показала наличие в зале карточек 386 нардепов, 40 карточек нардепов отсутствовали: 13 из "Слуги народа", 6 - ОПЗЖ, 2 - внефракционные, 4 - "ЕС", 7 - "Батькивщина", 4 - "За будущее", 0 - "Голос".

Отметим, что провал голосования часть нардепов встретили аплодисментами.

Позже Рада из-за нехватки голосов не смогла принять решение о подготовке законопроекта №1008 ко второму чтению по сокращенной процедуре. Часть нардепов также встретила данный результат голосования аплодисментами.