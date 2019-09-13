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13.09.19 12:15

"Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своей встречи с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, по словам главы государства, на встрече обсуждались вопросы прекращения монополии олигархов и снижения цен на коммунальные услуги в стране.

"Честно, чтобы долго не говорить: все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой" (там очень много вопросов) снижались. Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что уверен в том, что Коломойский принял его тезисы. Помимо этого, Зеленский подтвердил, что на встрече с олигархом обсуждался вопрос судьбы энергогенерирующей компании Центрэнерго.

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