В Киеве кусок, отвалившийся от конструкции моста на улице Богатырской, упал на автомобиль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети вчера написала пользователь Наталья Подобреева.

"Сегодня, в 16:42, в Киеве по улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода) на мою машину упала часть моста! Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах...от вдребезги разлетевшегося лобового окна... На место были вызваны Полиция, Скорая помощь, КиевавтодорМост к работе которого огромный вопрос (Полиция и Скорая отработали и подошли к ситуации на 5+). Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, Извините."-!!!!!!!! Что? Извините? Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально! Віталій Кличко посвящается!", - написала она в описании к опубликованным видео и фото.

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