14 сентября 2014 года оккупанты устроили засаду под Первомайским: ВСУ потеряли 6 бойцов и танк. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Разведгруппа кремлевских диверсантов, поддерживаемая некоторыми местными людьми из сел Невельское и Первомайское засела в лесополосе и ждала прохода нашей колонны. Когда военная техника поравнялась с ними, московиты уничтожили из ПТУР наш танк. При попадании в машину, сдетонировал боекомплект. Как следствие, погибло 6 украинских воинов.

После этого случая, группа украинских бойцов, из поселка Пески выдвинулась на зачистку прилегающих территорий. Им удалось найти оружие, документы и личные вещи российских наемников. Одним из участников группы, которая зачищала территорию, был командир 1 отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи). Он поделился своими воспоминаниями об этом дне.

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