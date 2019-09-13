"С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Люди гибнут каждый день, но ни одна российская часть территории Донбасса не покинула. И это и есть манипуляция, когда нам пытаются навязать, что это - наш внутренний конфликт", - сказал он.

Чийгоз предположил, что если Украина будет вести себя решительно, то более решительными по отношению к России будут и ее международные партнеры.

"С Путиным можно договариваться только с позиции силы и своих интересов: они должны уйти из Крыма и Донбасса. Путин захватывал Донбасс не ради своего величия, а потому, что ему нужна вся Украина. Мы должны драться за своих пленников, но, как сказали ребята - не любой ценой", - добавил Чийгоз.

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