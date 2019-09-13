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13.09.19 22:57

"То, что происходит, похоже на капитуляцию", - разведчик Старина. ВИДЕО

Командир подразделения 74 отдельного разведывательного батальона Александр Старина считает, что происходящее на Донбассе похоже на капитуляцию.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Александр Старина прокомментировал выдачу России в рамках обмена удерживаемыми лицами подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.

"А наши ощущения от выдачи Цемах? К слову о цене, которая была заплачена за это вывод - погиб мой товарищ, другой получил травмы. Но суть не в этом. То что мы сейчас видим - разведение войск, выводы - более похоже на капитуляцию", - сказал Старина.

Также на Цензор.НЕТ: Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс

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