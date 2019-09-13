Представители ОРДЛО в Минске 3 года рассказывали, что Украина - недострана, потому что мы не можем перезагрузить свой ЦИК, - Айвазовская. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявила координатор избирательных программ сети "Опора" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители ОРДЛО в контексте разговоров о том, как мы будем сначала безопасность, а потом политический компонент реализовывать, говорили, что по украинскому законодательству с ЦИК, который нелегитимен, организовывать любые выборы, даже говорить о них - нельзя", - рассказала она.

По словам Айвазовской, наемники РФ на переговорах в Минске называли Украину "недогосударством" из-за того, что она затягивает процесс смены состава ЦИК.

"Как по мне, одинаковое преступление перед государственным институтом - как затягивать процесс переизбрания на 4 года, так и делать все, чтобы ЦИК была перезагружена безотлагательно, как только мы видим новую конфигурацию в Верховной Раде", - заявила Айвазовская.

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Координатор "Опоры" считает странным ситуацию, в которой ЦИК называют независимым, а выборы – честными, но состав комиссии тут же пытаются изменить.

"Поэтому на самом деле причина есть совсем другая. Причина в том, что любая большинство, любая власть хочет иметь на перспективу орган, который будет организовывать избирательный процесс по крайней мере не против интересов этого большинства", - подытожила эксперт.

Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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По данным Цензор.НЕТ, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.