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14.09.19 18:04

Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и городской глава Днепра Борис Филатов выпили пива на Фестивальном причале в Днепре.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске 01

Видеозапись распивания пива опубликовало издание "Информатор".

На этих кадрах видно, что президент Зеленский, глава ОПУ Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов в плотном окружении кольца охраны выпили по стаканчику пива. Они посетили Фестивальный причал. Таким образом, они отпраздновали День города в Днепре.

Ранее Владимир Зеленский проверил состояние отремонтированного Центрального моста в Днепре. Он признал, что мост открыт в срок.

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