Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией. ВИДЕО

Такое мнение бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказал во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись трансляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна сначала вывести с Донбасса свои войска, чтобы там можно было провести выборы, - Тейлор

По его словам, есть два вида конфликтов, которые требуют мирного разрешения, но по-разному.

"Первая ситуация, когда есть конфликт, где обе стороны чувствуют себя правыми. И этот конфликт уже достаточно долго длится. И тут вопрос, можно ли каким-то образом объединить все стороны", - отметил Блэр.

Он привел примеры Палестины и Израиля, а также Ирландии. Однако, подчеркивает экс-премьер Великобритании, в Украине, ситуация другая.

"Другой мирный процесс - когда страна, например, стала жертвой неспровоцированной агрессии. То есть, например, я залезу к вам в дом, свяжу вас и скажу: "Слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель". Если кто-то скажет, что это хороший компромисс, то если вы сейчас развязаны и можете нормально передвигаться, то это нехорошее решение", - объяснил Блэр.

Также читайте: Конституция меняться не будет, - Пристайко по поводу особого статуса Донбасса

По его убеждению, необходимо выяснить у сторон, есть ли вариант, при котором однозначно сохраняется территориальная целостность Украины, однако важно, чтобы "другая сторона" была готова пойти на это.

"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.