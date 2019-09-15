Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"Обмен "35 на 35": самолеты из Москвы и Киева одновременно вылетают навстречу друг другу. В аэропорту "Борисполь" борт с освобожденным из российских тюрем украинцами встречают их родственники, украинские чиновники во главе с президентом Зеленским и толпы журналистов. В российском "Внуково" – глава пропагандистского канала "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущая Ольга Скабеева", - говорится в подводке к ролику.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.