Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начался марш после 14:00 на площади Свободы, пишет Цензор.НЕТ.

По данным Depo.Харьков, участники держали плакаты с надписями "Никогда не извиняйся за то, кого любишь", "Иногда я хочу, чтобы люди позволили другим людям просто быть", а также символику Фундации региональных инициатив, марша "ХарьковПрайд" и радужные флаги.

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Около 14:00 через кордоны полиции участников "Прайда" забросали яйцами. К месту, откуда бросали яйца, подтянулись дополнительные кордоны полиции.





Фото: kh.depo.ua

По данным hromadske, параллельно на той же площади стартовал марш за традиционные ценности. В нем приняли участие около 500 человек. Также несколько противниц Марша равенства легли на землю перед колонной. Участники марша просто обошли их.

Противниці Маршу рівності у Харкові лягли на землю перед колоною активістів, однак учасники маршу просто обійшли їх і попрямували далі pic.twitter.com/wDD2YMkXXq — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

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У Харкові розпочався Марш рівності, паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності pic.twitter.com/HHSkLblsim — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине, информирует сайт НПУ.

При этом все подразделения правоохранителей работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины.











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Как сообщает hromadske, после завершения Марша равенства полицейские сопровождали участников в метро, они в ответ скандировали "спасибо".

Однако участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства начали ловить и избивать его участников. Двух пострадавших забрала скорая.

На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов, один из них распылил правоохранителю газ в лицо.

Після завершення "Харківпрайду" праворадикали почали ловити та бити його учасників — поліцейські затримали 15 людей pic.twitter.com/9LtYxM6zi5 — hromadske (@HromadskeUA) September 15, 2019

Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и увезли в участок. На место также пришли участники организации "Фрайкор", они планировали идти в отделение "освобождать своих".

В управлении полиции позже сообщили, что по фактам нарушений общественного порядка полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол.

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"Установлено, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль ул. Сумской после заката. Полицейские доставили его в Киевский отдела полиции для написания объяснений. Относительно парня составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставили в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также по факту хулиганских действий в отношении юноши в саду Шевченко внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Отметим, что во время Марша равенства харьковский журналист Юрий Ларин заметил и сфотографировал Сергея Козлюка - подозреваемого в избиении харьковского телеоператора Вадима Макарюка. Он пил кофе с двумя подполковниками полиции. "Сергей Козлюк пришел на "ХарьковПрайд". Человек, который проходит по уголовному делу обвиняемым по нескольким статьям Уголовного кодекса, которого подозревают в нападении на журналиста Вадима Макарюка, пьет кофе с двумя подполковниками полиции. Это как с Баканов, только наоборот?" - написал журналист.

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Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.