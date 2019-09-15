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15.09.19 21:34

Двое охранников избили палкой девушку в Днепре, - полиция. ВИДЕО

Двое подозреваемых в избиении женщины в Днепре задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершение хулиганских действий мужчинам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение об избиении женщины в помещении недостроенного супермаркета на пр. Гагарина поступило в полицию около 5 часов утра 15 сентября.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе первоочередной проверки установлено, что двое охранников 63-х и 43-х годов палкой нанесли телесные повреждения женщине, которая находилась в неадекватном состоянии.

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Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом психического расстройства. Подозреваемые мужчины задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщает 24 канал, над девушкой поиздевались из-за того, что она разбила телефон и пыталась повредить автомобили.

"Информатор" опубликовал видео, на котором видно, как девушка бегает босиком по проспекту Гагарина. После этого она зашла в продуктовый магазин и начала ссору с продавцом. Уже впоследствии девушку задержал мужчина, который заявил, что она разбила в его автомобиле лобовое стекло.

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Во второй части видео видно, что все фигуранты предыдущего ролика собрались в помещении на строительстве магазина "АТБ". Девушке заламывали руки и били. В какой-то момент нападавший начал наносить удары ногами.

За девушку пытался вступиться прохожий, однако на него также набросились с кулаками. Многие очевидцы просто наблюдали за всем и никак не препятствовали, лишь призвали мужчин прекратить избивать девушку.

Впоследствии прораб строительства пояснил, что на видео есть только один сотрудник магазина. Это мужчина, который бил девушку и парень, который хотел ее защитить. Нападавшим оказался 43-летний охранник строительства. Правоохранители выяснили, что второй нападавший – тоже охранник в возрасте 63 года.

Сам охранник убеждал правоохранителей, что девушка забежала в него и разбила телефон. Уже впоследствии выяснилось, что она состоит на учете у психиатра. Сейчас девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное. Была ли она в состоянии опьянения - определят специалисты.

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Пострадавший парень также чувствует себя хорошо.

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