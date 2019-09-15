Церемония прощания с разведчиком Михаилом Цымбалистым, погибшим на Донбассе 13 сентября, пройдет в Тернополе. ВИДЕО

Чин похорона начнется в 14:00 16 сентября в храме, похороны пройдут на Микулинецком кладбище Тернополя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Тернопольского военкомата.

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Сегодня тело Михаила Цымбалистого привезли в Хоростковскую громаду, в состав которой входит его родное село. Там объявлен траур 15-16 сентября. В Тернополе днем ​​траура объявят 16 сентября.

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Михаил Васильевич Цымбалистый родился в 1985 году в селе Увисла Гусятинского района Тернопольской области, жил в Тернополе. В звании майора служил в одном из разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины. Погиб 13 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера наемников РФ.

У погибшего остались родители (отец - подполковник запаса) и брат (подполковник ВСУ).