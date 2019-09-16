"Берите своих детей и ведите на этот фильм", - актриса Зюбина о киноленте "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала украинская театральная и киноактриса Римма Зюбина, передает Цензор.НЕТ.

""Судить о том, что такое война, по-настоящему могли бы лишь мертвые, только они пережили ее до конца". Эти слова Эриха Марии Ремарка появляются в последнем кадре фильма "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". Идите и смотрите! Я боялась разочарований, но я увидела кино. Кино, в котором читается история, сценарий которой написал Михаил Брыных. История, где живые персонажи, у которых есть строгая мотивация, где и в поступках сепаров и россиян есть свои оправдания, где Семенченко еще тот "герой". Хотя это в фильме эпизод, но в настоящий Иловайской трагедии 2014 он сыграл не эпизодическую роль, и об этом тоже важно знать. Этот фильм оставляет послевкусие. Хотелось бы видеть его на тв, но большинство переключит на танцы и песни, потому что это не их война. Поэтому берите своих детей и ведите на этот фильм", - написала она.

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"Я обрадовалась, когда увидела в титрах, что оператор фильма Александр Земляной. Поздравляю тебя! Приятно, что "Горлица" дает тебе крылья! Я поздравляю дебют режиссера Ивана Тимченко.Приветствую Олега Драча, Сергея Малюгу с прекрасными работами. "Бишут" Тарас Костанчук непрофессиональный актер, но я верила в каждом кадре. У меня, конечно, есть свои вопросы, но я поздравляю всю команду. Еще и потому, что фильм снят не на наши с вами налоги. И хотя нас в кинотеатре на показе было с двое, я благодарю Александра Ягудаева, что в Ужгороде в Кинотеатре "5 элемент" еще идет в прокате фильм "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас", - добавила Зюбина.





"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" - украинский полнометражный художественный фильм режиссера Ивана Тимченко о боях за Иловайск во время войны на Донбассе. Фильм вышел в украинский широкий прокат 29 августа 2019 г.

Напомним, в конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.