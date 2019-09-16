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16.09.19 11:55

В Херсонской области продолжается отбор военнослужащих, которые отправятся с миротворческой миссией в Республику Конго. ВИДЕО

В Херсонской области продолжается отбор военнослужащих, которые отправятся с миротворческой миссией в Республику Конго.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, будущие украинские миротворцы отрабатывают маневренные полеты на военных транспортных вертолетах, стрельбы и поисково-спасательные операции.

Один из этапов подготовки - отработка поисковой операции на воде. Ее моделируют максимально реалистичной.

"Наша задача, условно пострадал человек, найти его, поисково-спасательная работа выполнялась двумя спасателями по очереди, спуск на лебедке типа ЛПГ 150, спустились, подняли человека и вернулись на место базирования", - рассказал старший инструктор Вячеслав Канарский.

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