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16.09.19 12:33

Встреча Зеленского и президента Словакии Чапутовой проходит в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, официальная церемония встречи состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность Президента Словакии.

Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Словакии.

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После представления делегаций двух стран и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.

Впоследствии предусмотрены переговоры делегаций Украины и Словацкой Республики под председательством президентов двух стран.

По результатам переговоров запланирована совместная встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.

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