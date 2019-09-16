Встреча Зеленского и президента Словакии Чапутовой проходит в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, официальная церемония встречи состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве.

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Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность Президента Словакии.

Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Словакии.

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После представления делегаций двух стран и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.

Впоследствии предусмотрены переговоры делегаций Украины и Словацкой Республики под председательством президентов двух стран.

По результатам переговоров запланирована совместная встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.