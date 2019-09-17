"Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают", - блокировавшие ВСУ в 2014 году жители оккупированного Кутейниково. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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Весной 2014-го в небольшой поселок Кутейниково Донецкой области прибыл эшелон украинских десантников с БМД и "Нонами". Местная железнодорожная станция в то время была важным опорным пунктом. До российской границы - всего 30 километров. Эшелоны, как и колонны на трассе, сначала не пропускали.

"Мы стояли вот здесь в поселке - не давали им разгружаться. У нас есть аммиачный склад - туда тоже проложена железная дорога, мы и там стояли. Это был конец марта 2014-го. Не пропускали, они и так проходили, конечно, машины шли военные, БТРы шли военные. Много техники тогда доставляли", - рассказывает местная жительница.

В поселке был базовый лагерь украинских военных и блокпост, который периодически обстреливали.

"Вот остановка "Металлист". Такая "фигня" прилетает со стороны России. Направление - северо-западное, а это юго-восток", - показывает автор видео снаряд, который застрял в асфальте.

На видео из сети, которое, по утверждению его автора, снято 23 августа пять лет назад, - забор возле блокпоста раскрашен в цвета украинского флага. Сейчас тот же участок дороги выглядит иначе: забор теперь белый. Та же остановка, что и на видео пятилетней давности, но асфальт новый - ни следа от попадания снарядов. Но стоит только свернуть в сторону - и вместо дороги - разруха.

Украинские военные находились здесь почти до конца августа. Город покинули за несколько дней до расстрела колонн ВСУ и добровольцев в так называемом "зеленом коридоре". Об этом писали в отчете Минобороны Украины о боях под Иловайском.

"После минометного обстрела района села Кутейниково личный состав двадцать восьмой бригады в количестве 223 человек (кроме 18 военнослужащих) самовольно оставил позиции и отошел в сторону Старобешево", - говорится в отчете 24 августа 2014.

"Остатки сводного подразделения 51-ой, 28-ой, десанта 25-ой бригад, которые выполняли задачи в районе Благодатного, Амвросиевки и Кутейникова самовольно осуществили уход на запад", - говорится в документе от 26 августа 2014.

Но в День Независимости Украины вблизи Кутейниково удалось взять в плен сразу десять российских десантников из Костромы.

"Ехали колоннами. Не по пути, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли ", - рассказывал во время допроса российский военный.

Всех этих российских военнослужащих, якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали Российской Федерации.

Через пять лет о войне в Кутейниково напоминаний мало: разве что пустая железная дорога с поржавевшими рельсами, которые ведут в Иловайск и Россию.

"Раньше у нас была узловая станция, больше поездов, складов ходило, поэтому больше людей работало. Сейчас, конечно, работают, но не в таком количестве как до войны", - говорит женщина, которая в 2014-м блокировала дорогу украинским военным.

В местной школе - девяносто учеников. Также работают магазин, аптека и несколько агропредприятий. Молодежь отправилась в Россию.

"Кого не устраивает - едет. А некоторые, которым деваться некуда, работают здесь", - говорит мужчина.

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