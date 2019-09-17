Охранники Медведчука захватили 11 тыс. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Журналисты отмечают, что "Шторм" оккупировал более 11 тыс. квадратных метров земли острова, который является рекреационной зоной, где запрещено строительство частных сооружений. Участок огражден высоким забором, который и закрывает доступ к берегу. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка. На территории - постоянных движение, и каждый день здесь находится с десяток охранников.

Фирма принадлежит соратникам Виктора Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний сейчас стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в парламент в составе политсилы "Оппозиционная платформа "За жизнь".

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране. Информацию о любом другом клиенте этой компании журналистам найти не удалось.

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В Киевской городской государственной администрации расследователям сообщили, что участок числится за районной общественной организацией "Клуб Козак". Еще в 2014-м эта общественная организация пыталась через суд доказать право собственности на старые советские сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

Руководит районной общественной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник народного депутата Тараса Козака, однопартийца и бизнес партнера Виктора Медведчука. Сам Марченко был совладельцем не менее 4 аграрных компаний, частью которых в 2017-м году стала владеть жена Виктора Медведчука - Оксана. Кроме того, согласно финансовым отчетам партий именно этот человек пожертвовал политсиле "За жизнь" более полутора миллионов гривен. Но по словам, Виктора Медведчука, ни общественной организации, ни ее руководителя он не знает.