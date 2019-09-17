Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником и вручил награды. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Во время торжественных мероприятий ко Дню спасателя, которые проходили во дворе Мариинского дворца в Киеве, Глава государства отметил, что спасатели – смелые люди, которые защищают Родину на востоке и приходят на помощь каждому гражданину во всех уголках Украины.

"Ваша профессия – опасная и одновременно очень важная. Ежедневно вы принимаете сложные и ответственные, а для кого-то, к сожалению, судьбоносные решения. Огромное вам спасибо и поклон за все, что вы делаете", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех спасателей, поздравил их с праздником и вручил награды. В частности, орденом "За заслуги" III степени награжден полковник службы гражданской защиты Михаил Пшик. Орденом "За мужество" III степени – старшина службы гражданской защиты Александр Киричишин и начальник спасательного отделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Сергей Ковальчук. Медалью "За безупречную службу" III степени награжден прапорщик службы гражданской защиты Сергей Левченко, старшина службы гражданской защиты Михаил Лутчин, полковник службы гражданской защиты Денис Михайлов и полковник службы гражданской защиты Александр Стародубцев. Медалью "За спасенную жизнь" награждены старший лейтенант службы гражданской защиты Игорь Гаврилов, капитан службы гражданской защиты Юрий Кравченя и майор службы гражданской защиты Андрей Пересада.

Также Президент Украины отметил символичность того, что именно в День спасателя 16 лет подряд проводится всеукраинская акция "Герой-спасатель года".

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Глава государства подчеркнул, что лауреаты акции, на первый взгляд, обычные люди из разных уголков Украины, которые, возможно, при других обстоятельствах никогда в жизни не встретились бы.

"Но чужая беда и собственное мужество навсегда объединили их в одну мощную команду – команду настоящих героев Украины. Это люди с большой душой. Люди, которым действительно не безразлично. Мужчины, женщины и дети, которые не искали славы от своего подвига, а просто сделали так, как им подсказало их сердце. Пусть благодарность родителей, которые едва не потеряли единственного ребенка, и благодарность детей, которые благодаря вам не стали сиротами, всегда оберегает вас и ваши семьи", – отметил Зеленский.

В этом году лауреатами всеукраинской акции "Герой-спасатель года" стали: София Рознийчук, Светлана Юркевич, Игорь Гаврилов, Владимир Уткин, Тамила Чернюк, Карина Якубенко, Вячеслав Пащенко, Артем Андриенко, Евгений Венгерский, Владимир Рудой и Эдуард Струпинский. Президент вручил им награды, дипломы и ценные подарки.