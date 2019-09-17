Попытки переложить ответственность на ветеранов АТО за войну на Донбассе недопустимы, - Европейская Солидарность. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором Коваленко общается с участниками акции под Офисом президента, пишет Цензор.НЕТ.

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На записи слышно, как они удивляются, что, по словам чиновницы, виновны в развязывании войны на востоке Украины.

Команда "Европейской Солидарности" "осуждает любые попытки снять ответственность с России и Путина за длительную вооруженную агрессию против нашей страны".

"Украинская дипломатия предоставила неопровержимые доказательства пребывания российских войск и оружия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, чем обеспечила системное санкционное давление на агрессора.

Обвинения в адрес украинских военных в развязывании войны - удар по международной поддержке и доверии к нашему государству со стороны западных союзников.

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Особенно настораживает, что подобные обвинения в адрес ветеранов прозвучали от эксперта по вопросам обороны и безопасности, что может отражать реальное отношение всего Офиса президента к защитникам и их потребностей. При этом, действующий президент В. Зеленский избегает публично называть Российскую Федерацию агрессором, Путина - врагом, а российские войска - оккупационными", - отмечается в сообщении на сайте партии "ЕС".

В политсиле подчеркивают, что "категорически против умиротворения агрессора ценой национальных интересов Украины".

"Требуем от властей продолжать четкую политику укрепления армии, социальной защиты и уважения ко всем военнослужащим и ветеранам. Отдельно, требуем публичных извинений перед ветеранами, а от президента - увольнения Анны Коваленко за ее недопустимые высказывания", - говорится в публикации.