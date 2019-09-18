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18.09.19 11:16

Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Проект Закона "О внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)" (относительно начала работы суда)" во втором чтении и в целом. Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАКС огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ.

Данное решение поддержали 323 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о ВАКС (относительно начала работы суда).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Высший антикорсуд передали уже почти 200 дел

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

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