"Война с Украиной, Крым, Донбасс обходится каждому россиянину в $1000 ежегодно", - бывший депутат Госдумы РФ Пономарев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире Радио Свобода бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев.

"Есть прямые затраты, которые никто не отрицает и не скрывает - это просто цифры федерального бюджета. Прямые дотации на содержание этой территории составляют около 150 миллиардов рублей. Приблизительно 2,5-3 миллиарда долларов. Но плюс к этому еще и ряд инвестиционных прогамм - то же строительство моста, дорог и тому подобное. Это плохо для российских налогоплательщиков, но хорошо для Украины - все это в конце концов вернется в Украину. Есть и непрямые последствия - международные санкции, девальвация рубля, рост цен. Существуют оценки, которые показывают, что война с Украиной, включая Крым, Донбасс и все, что с этим связано обходится каждому россиянину в 1000 долларов ежегодно", - сказал Пономарев.

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